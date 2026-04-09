ВСУ переводят связистов в пехоту из-за потерь на Волчанском направлении - РИА Новости, 09.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 09.04.2026 (обновлено: 07:39 09.04.2026)
ВСУ переводят связистов в пехоту из-за потерь на Волчанском направлении

РИА Новости: ВСУ переводят связистов в пехоту на Волчанском направлении

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На Волчанском направлении из-за высоких потерь подразделения ВСУ доукомплектовываются военнослужащими из тыловых и технических частей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника, речь идет о 159-й отдельной механизированной бригаде.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"На фоне массовых потерь в 159-й ОМБр (Отдельной механизированной бригаде — Прим. ред.) боевые группы механизированной группы доукомплектовывают военнослужащими 122-го батальона связи 3-го АК (армейского корпуса) ВСУ", — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что решение о переводе связистов в пехотные подразделения было принято без участия командира корпуса Андрея Билецкого*, которого "просто поставили перед фактом".
Минобороны сообщило об освобождении города Волчанск в Харьковской области 2 декабря прошлого года. На этом участке фронта действуют российские группировки войск "Запад" и "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности не менее 370 военных, два БТР, четыре бронемашины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и одну станцию контрбатарейной борьбы, а также десять складов.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
