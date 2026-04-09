06:31 09.04.2026
ВСУ формируют смешанные штурмовые группы в Сумской области

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Формирование смешанных штурмовых групп из различных подразделений ВСУ фиксируется в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Некрологи солдат ВСУ подтверждают формирование смешанных штурмовых групп из состава 71-й ОАЭМБр (отдельный аэромобильной бригады - ред.) и 160-й ОМБР (отдельный механизированной бригады - ред.) ВСУ", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что родственники военнослужащих также выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.
"Сестра пропавшего без вести насильно мобилизованного солдата 160-й бригады И. Охоты сообщает, что личный состав механизированной бригады переподчинили командиру 71-й бригады, командование которой "уничтожило собственных военнослужащих", — сказал представитель силовых структур.
