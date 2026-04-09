ВСУ формируют смешанные штурмовые группы в Сумской области

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Формирование смешанных штурмовых групп из различных подразделений ВСУ фиксируется в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Некрологи солдат ВСУ подтверждают формирование смешанных штурмовых групп из состава 71-й ОАЭМБр (отдельный аэромобильной бригады - ред.) и 160-й ОМБР (отдельный механизированной бригады - ред.) ВСУ", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что родственники военнослужащих также выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.