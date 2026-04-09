Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 09.04.2026 (обновлено: 16:02 09.04.2026)
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 195 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Покаляное, Рубежное, Зыбино, Липцы, Ветеринарное, Волчанские Хутора и Терновая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала