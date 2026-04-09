Российские врачи представили в Риме итоги лечения ожирения с болезнью почек

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские врачи на 13-й Международной конференции по эндокринологии и диабету в Риме представили международному сообществу результаты исследований по медикаментозной терапии ожирения у пациентов с хронической болезнью почек и психическими расстройствами, сообщила биофармацевтическая компания "Промомед", которая принимала участие в конференции.

"Доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Российского университета медицины Минздрава России Татьяна Маркова рассказала о результатах клинических наблюдений с участием пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе", - отметили в "Промомеде".

В рамках исследования восемь пациентов с диагнозом "ожирение" принимали лекарственный препарат на основе семаглутида.

"В итоге лекарственное средство позволило добиться устойчивого снижения массы тела на 0,5-1 килограмма в неделю даже у столь сложной категории больных, сохраняя при этом благоприятный профиль безопасности. В клинической практике это уже дало возможность одной пациентке, снизившей вес, пройти трансплантацию почки", - указали в компании.

Кроме того, российские специалисты уже запустили новый проект по изучению препарата на основе тирзепатида у пациентов с тем же диагнозом. Исследование стартовало в ноябре 2025 года, в общей сложности в нем примут участие 60 пациентов.

Врач-эндокринолог клинического научно-исследовательского центра больницы № 52 Департамента здравоохранения Москвы Луиза Субботина представила результаты исследования о влиянии уровня тревоги на ранние результаты и переносимость терапии семаглутидом у пациентов с ожирением. Участники были разделены на группы с психиатрической поддержкой (19 человек) и без нее (18 человек).

"Исследование подтвердило, что эффективность и безопасность препарата сопоставимы у пациентов как с тревожными расстройствами, так и без них, что расширяет возможности его применения в клинической практике", - указали в "Промомеде".