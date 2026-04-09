Рейтинг@Mail.ru
Российские врачи представили в Риме итоги лечения ожирения с болезнью почек
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 09.04.2026
Российские врачи представили в Риме итоги лечения ожирения с болезнью почек

Врачи из России представили в Риме результаты лечения ожирения с болезнью почек

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомЖенщина с ожирением на приеме у врача
Женщина с ожирением на приеме у врача
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Женщина с ожирением на приеме у врача
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские врачи на 13-й Международной конференции по эндокринологии и диабету в Риме представили международному сообществу результаты исследований по медикаментозной терапии ожирения у пациентов с хронической болезнью почек и психическими расстройствами, сообщила биофармацевтическая компания "Промомед", которая принимала участие в конференции.
"Доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Российского университета медицины Минздрава России Татьяна Маркова рассказала о результатах клинических наблюдений с участием пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе", - отметили в "Промомеде".
В рамках исследования восемь пациентов с диагнозом "ожирение" принимали лекарственный препарат на основе семаглутида.
"В итоге лекарственное средство позволило добиться устойчивого снижения массы тела на 0,5-1 килограмма в неделю даже у столь сложной категории больных, сохраняя при этом благоприятный профиль безопасности. В клинической практике это уже дало возможность одной пациентке, снизившей вес, пройти трансплантацию почки", - указали в компании.
Кроме того, российские специалисты уже запустили новый проект по изучению препарата на основе тирзепатида у пациентов с тем же диагнозом. Исследование стартовало в ноябре 2025 года, в общей сложности в нем примут участие 60 пациентов.
Врач-эндокринолог клинического научно-исследовательского центра больницы № 52 Департамента здравоохранения Москвы Луиза Субботина представила результаты исследования о влиянии уровня тревоги на ранние результаты и переносимость терапии семаглутидом у пациентов с ожирением. Участники были разделены на группы с психиатрической поддержкой (19 человек) и без нее (18 человек).
"Исследование подтвердило, что эффективность и безопасность препарата сопоставимы у пациентов как с тревожными расстройствами, так и без них, что расширяет возможности его применения в клинической практике", - указали в "Промомеде".
"Мы рассматриваем эти результаты как важный шаг к расширению показаний и планируем дальнейшую поддержку многоцентровых исследований, направленных на повышение качества и продолжительности жизни людей с тяжелыми метаболическими нарушениями", - заключили в компании.
ПромомедРоссияРимВрачиОжирение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала