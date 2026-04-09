Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 09.04.2026 (обновлено: 18:37 09.04.2026)

Как антарктическая станция "Восток" изменилась за полвека

Российская антарктическая научная станция "Восток"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Это — самое холодное место на Земле. Полярники даже сравнивают пережитый опыт с пребыванием в открытом космосе. Но таинственная научная станция здесь работает до сих пор.
Какие тайны скрывает полюс холода?

Запах холода

Станция "Восток" расположена на полпути между Южным полюсом и прибрежной станцией "Мирный". Ее основали полярники второй советской антарктической экспедиции в 1957 году, и в настоящий момент это единственная российская внутриконтинентальная база.
Около станции находится уникальное озеро Восток, пребывавшее в изоляции миллионы лет и сохранившее редчайшие реликты.
Исследования проводятся в тяжелейших условиях, поскольку "Восток" является наиболее холодным местом на планете. В 1983 году здесь была зафиксирована самая низкая температура на Земле: минус 89,2 градуса по Цельсию.
При сильных морозах некоторые полярники обращали внимание, что в Антарктиде появляется особый запах — легкие ароматы ванили и карамели. Реально ли он существует или это реакция человеческого организма остается загадкой.

Медленно умирают

Работать на полюсе холода из-за экстремальных погодных условий невероятно сложно.
Перейти в медиабанк
"На станции "Восток" человек не живет — он медленно умирает… Обычно люди теряют до 5-10 килограммов веса за первый месяц на "Востоке". Резко поднявшись со стула, можно просто упасть от головокружения" — из записей членов экипажа экспедиции.
Если же человек справляется с подобными условиями, ему требуется еще три месяца акклиматизации для того, чтобы привыкнуть к подобному образу жизни.
Но главной сложностью жизни в Антарктиде является тотальная изолированность от внешнего мира.

Женщины в Антарктиде

На станции есть кают-компания, где можно собраться, посмотреть телевизор или поиграть в шахматы. Отмечаются праздники — Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая и, конечно, дни рождения.
Внесли изменения в общественную жизнь и цифровые технологии.
"Раньше полярники больше играли в шахматы, смотрели вместе фильмы, выбирая их каждый день по очереди. Теперь же у всех есть компьютеры, есть интернет, и можно смотреть или читать, что тебе нравится", — рассказал научный сотрудник Алексей Туркеев.
Женщины, вопреки расхожему мнению, работают в экспедиции, но, как правило, только в сезонный период.

Обновленный "Восток"

Почти все установленное в советское время оборудование безнадежно устарело, а самые первые строения занесены снегом. В связи с этим в январе 2024 года был запущен в эксплуатацию новый зимовочный комплекс "Восток".
"На станции смогут комфортно разместиться до 35 ученых в период летних сезонных работ и до 15 человек на зимовке. В пяти модулях станции обустроены комфортные комнаты для проживания, современные лаборатории, медблок с операционной, барокамерой, стоматологическим и рентген-кабинетом, кают-компания с бильярдом, кинозал, спортзал и сауна", — подчеркнул руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.
Кажется, невероятным, но российские ученые уже регулярно сажают в самой холодной точке планеты зелень, овощи и даже арбузы.
В планах — выращивать лесные ягоды: ежевику, голубику и землянику.
Подобные технологии могут быть использованы в будущих космических миссиях для обеспечения жизнедеятельности станций, например, на Луне.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала