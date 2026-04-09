Как антарктическая станция "Восток" изменилась за полвека

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Это — самое холодное место на Земле. Полярники даже сравнивают пережитый опыт с пребыванием в открытом космосе. Но таинственная научная станция здесь работает до сих пор.

Какие тайны скрывает полюс холода?

Запах холода

Станция "Восток" расположена на полпути между Южным полюсом и прибрежной станцией "Мирный". Ее основали полярники второй советской антарктической экспедиции в 1957 году, и в настоящий момент это единственная российская внутриконтинентальная база.

Около станции находится уникальное озеро Восток, пребывавшее в изоляции миллионы лет и сохранившее редчайшие реликты.

Исследования проводятся в тяжелейших условиях, поскольку "Восток" является наиболее холодным местом на планете. В 1983 году здесь была зафиксирована самая низкая температура на Земле: минус 89,2 градуса по Цельсию.

При сильных морозах некоторые полярники обращали внимание, что в Антарктиде появляется особый запах — легкие ароматы ванили и карамели. Реально ли он существует или это реакция человеческого организма остается загадкой.

Медленно умирают

Работать на полюсе холода из-за экстремальных погодных условий невероятно сложно.

"На станции "Восток" человек не живет — он медленно умирает… Обычно люди теряют до 5-10 килограммов веса за первый месяц на "Востоке". Резко поднявшись со стула, можно просто упасть от головокружения" — из записей членов экипажа экспедиции.

Если же человек справляется с подобными условиями, ему требуется еще три месяца акклиматизации для того, чтобы привыкнуть к подобному образу жизни.

Но главной сложностью жизни в Антарктиде является тотальная изолированность от внешнего мира.

Женщины в Антарктиде

На станции есть кают-компания, где можно собраться, посмотреть телевизор или поиграть в шахматы. Отмечаются праздники — Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая и, конечно, дни рождения.

Внесли изменения в общественную жизнь и цифровые технологии.

"Раньше полярники больше играли в шахматы, смотрели вместе фильмы, выбирая их каждый день по очереди. Теперь же у всех есть компьютеры, есть интернет, и можно смотреть или читать, что тебе нравится", — рассказал научный сотрудник Алексей Туркеев.

Женщины, вопреки расхожему мнению, работают в экспедиции, но, как правило, только в сезонный период.

Обновленный "Восток"

Почти все установленное в советское время оборудование безнадежно устарело, а самые первые строения занесены снегом. В связи с этим в январе 2024 года был запущен в эксплуатацию новый зимовочный комплекс "Восток".

"На станции смогут комфортно разместиться до 35 ученых в период летних сезонных работ и до 15 человек на зимовке. В пяти модулях станции обустроены комфортные комнаты для проживания, современные лаборатории, медблок с операционной, барокамерой, стоматологическим и рентген-кабинетом, кают-компания с бильярдом, кинозал, спортзал и сауна", — подчеркнул руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Кажется, невероятным, но российские ученые уже регулярно сажают в самой холодной точке планеты зелень, овощи и даже арбузы.

В планах — выращивать лесные ягоды: ежевику, голубику и землянику.