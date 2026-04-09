Воробьев проверил готовность новой котельной в подмосковной Электростали

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной на Восточном проезде в городском округе Электросталь в рамках рабочей поездки в муниципалитет, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Работы проходят по госпрограмме на 2023-2031 годы, которая в целом охватит более 40 тысяч жителей округа, 289 МКД и 37 социальных объектов.

Воробьев подчеркнул, что еще только апрель, а уже идет активная фаза модернизации тепло- и водоснабжения в 2026 году.

"Эта новая БМК (блочно-модульная котельная – ред.) – одна из пяти, которые сдаются в этом году в Электростали. Все это делается для того, чтобы работа по теплоснабжению была максимально эффективна, в том числе в концевых домах. Все котельные, которые мы модернизируем или строим – закольцованы, они страхуют друг друга на случай внештатных ситуаций. В Электростали мы также меняем и сети. То же самое происходит в каждом городе Подмосковья – и Чехов, и Химки, и Подольск, и Одинцово – все без исключения имеют свои программы. Есть график работ и контроль за ними", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

На новой котельной установили четыре современных котла отечественного производства, сейчас ведутся пуско-наладочные работы, выйти на полную мощность планируется к июню.

Кроме этого, идет масштабное обновление теплотрасс. В 2025 году в муниципалитете модернизировали четыре участка общей протяженностью 14,5 километра в поселках Фрязево, Елизаветино и селе Иванисово.

В этом году в плане – 12,5 километра сетей. Большая часть работ пройдет в районе Восточный. Уже стартовал капремонт сети на улице Спортивной. Участок протяженностью 733,2 метра соединяет котельную "Восточная" с потребителями и обеспечивает теплом 12 домов и 2 детских сада. К капремонту приступили 1 марта, завершить его планируется до первого сентября. Окончание работ по благоустройству намечено на октябрь.

Также новые трубы в Электростали уложат на участках между улицами Золотухи и Юбилейной, Карла Маркса и Октябрьской, Захарченко и Восточной. Обновят участки на Восточном проезде, улицах Корнеева, Загонова, Мичурина и Спортивной. Работы планируется провести до первого сентября.

Повысить надежность теплоснабжения помогает цифровая трансформация. В 2024-2025 годах датчики и диспетчерский контроль установили на 13 котельных и на всех 16 центральных тепловых пунктах (ЦТП) округа. Благодаря этому средняя продолжительность устранения аварий сократилась с 5,7 часа до 3,7. Продолжая эту работу, в 2026 году дополнительно подключат четыре котельные, еще две – в 2027 году.

"Что касается автоматизации, если раньше на каждой котельной мы имели по четыре датчика, то с этого года специалисты предложили еще один датчик, который позволит на еще более ранних стадиях выявлять те или иные аварии. Наша задача – в максимально короткий срок предпринимать все необходимые действия, чтобы люди бесперебойно получали тепло и горячую воду", – добавил губернатор.