Карлсон задался вопросом, почему Израиль имеет большое влияние на США

НЬЮ-ЙОРК, 9 апр – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон задался вопросом, почему США не могут "взять под контроль" Израиль, который, по его мнению, втянул Соединенные Штаты в войну с Ираном.

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. При этом израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана , включая город Тир. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение Израиля на Ливан является нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.

"Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство... Израиль? Почему это - то единственное, что никогда не рассматривается? Вот вопрос", – сказал Карлсон , видео опубликовано на странице журналиста в соцсети Х

По его словам, США "вступили в эту войну по настоянию другой страны - Израиля".

"Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны - Израиля. Почему?" – продолжил журналист.

Он добавил, что каждый американец имеет право знать, "почему эта крошечная страна имеет такое большое влияние" на правительство США.