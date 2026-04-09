В Донецке беспилотник атаковал кладбище
17:19 09.04.2026
В Донецке беспилотник атаковал кладбище, где проходили похороны

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали донецкое южное кладбище во время похоронной процессии, передает корреспондент РИА Новости.
Удар БПЛА пришелся по центральному въезду на кладбище, где проходила похоронная процессия. Повреждено здание ритуальный службы и памятники.
На месте происшествия остался хвост беспилотника, микросхемы и части обшивки, характерные для самолетных БПЛА ударного типа.
«
"Было отпевание, (дрон ВСУ - ред.) летел, взорвался в воздухе. Стоял катафалк, машина личная. Посекло весь катафалк, разбило стекла и машину тоже осколками. Люди стояли спиной, батюшка отпевал и произошел взрыв", - рассказала журналистам очевидец Елена.
Она добавила, что противник нанес удар, видя, что проходит похоронная процессия.
Ранее в региональном минздарве сообщили, что ранения при атаке ВСУ по кладбищу в Донецке получили по меньшей мере два мирных жителя.
ДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
