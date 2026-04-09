Россияне стали чаще получать визы во Францию, заявили в посольстве

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Французской стороной в 2025 году выдано более 150 тысяч виз россиянам, речь идет о небольшом увеличении по сравнению с 2024 и 2023 годами, сообщили РИА Новости в посольстве Франции в Москве.

Там отметили, что "посольство Франции придает большое значение обменам между нашими странами, и поэтому стремится предоставить россиянам, желающим поехать во Францию для работы, учебы, в туристических или личных целях, возможность приехать во Францию всегда в рамках соблюдения французского национального законодательства".