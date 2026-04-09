Россияне стали чаще получать визы во Францию, заявили в посольстве
06:16 09.04.2026
Россияне стали чаще получать визы во Францию, заявили в посольстве

РИА Новости: россияне стали чаще получать визы во Францию

Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Французской стороной в 2025 году выдано более 150 тысяч виз россиянам, речь идет о небольшом увеличении по сравнению с 2024 и 2023 годами, сообщили РИА Новости в посольстве Франции в Москве.
"В 2025 году Генеральным консульством Франции в Москве было выдано более 150 000 виз, что составляет небольшое увеличение по сравнению с 2024 и 2023 годами", - рассказали во французской дипмиссии.
Там отметили, что "посольство Франции придает большое значение обменам между нашими странами, и поэтому стремится предоставить россиянам, желающим поехать во Францию для работы, учебы, в туристических или личных целях, возможность приехать во Францию всегда в рамках соблюдения французского национального законодательства".
