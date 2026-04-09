Роскачество определило лучшие российские органические вина

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роскачество по итогам исследования российских органических вин определило лучшие образцы, в этом году в рейтинг вошло 39 образцов от российских производителей, при этом органические вина стабильно демонстрируют высокое качество, рассказали РИА Новости в организации.

"Эксперты "Винного гида России" подвели итоги третьего ежегодного исследования органических вин. В 2026 году в рейтинг вошло 39 образцов от российских производителей - вдвое больше, чем в первый год исследования... Органические вина стабильно демонстрируют высокое качество. За три года не выявлено ни одного образца, не соответствующего базовым критериям, а 85–90% ежегодно преодолевают планку повышенного стандарта "Винного гида России", - говорится в сообщении.

По итогам исследования, лучшими органическими красными винами были признаны: "Каберне Совиньон Резерв" 2022 года от винодельни "Бельбек" с рейтингом Роскачества 4,43 балла из 5, а также "Шпетбургундер Темпельхоф" 2023 года от "Темпельхоф" и "Пти Вердо" 2023 года от винодельни "Вилла ди Альма" - 4,4 и 4,34 соответственно.

Лучшими органическими белыми винами стали: "Рислинг Резерв" 2024 года от винодельни "Бельбек" - 4,37 балла, "Пьюрити Ин Шенен Блан" 2024 года от AYA - 4,29, "Шардоне" 2023 года от "Николаев и сыновья" - 4,27 балла.

Лучшими органическими розовыми сухими винами выбраны: "Люблю. Сира Мерло" 2023 года от "Бюрнье" - 4,28 балла из 5 по рейтингу Роскачества, "Фламинго Мальбек" 2024 года от "Николаев и сыновья" - 4,24 балла и "Розе" 2023 года от "Мангуп" - 4,03.

Среди органических игристых вин победителями стали вина от "Вилла ди Альма": "Кокур" 2024 года - 4,35 балла, "Каберне Совиньон" 2024 года - 4,21 и "Эн Баррик" 2023 года - 4,16.

Помимо этого Роскачество определило лучшее оранжевое органическое вино. Им стало "Оранж Мускат" от винодельни "Бельбек" - 4,10 балла.

Эксперты организации отметили, что себестоимость органических вин выше из-за ручного труда и более низкой урожайности. Тем не менее качественное органическое вино можно найти по цене до 1 тысячи рублей.

По данным Роскачества, в прошлом году в России произвели свыше 250 тысяч бутылок органического вина, при этом в ближайшее время объем выпуска может удвоиться.