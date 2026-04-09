Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 09.04.2026
Венгрии поблагодарила западные СМИ за публикацию разговора Путина и Орбана

© РИА Новости / POOL | Владимир Путин и Виктор Орбан
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш поблагодарил западные СМИ за публикацию стенограммы телефонного разговора президента России Владимира Путина и Виктора Орбана, поскольку она доказывает, что Будапешт всегда отстаивает национальные интересы.
Ранее агентство Блумберг опубликовало стенограмму телефонного разговора, состоявшегося в октябре после объявления о возможном проведении саммита РФ-США в Будапеште. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Путина и Орбана нет ничего, что могло бы рассорить Россию и Венгрию.
"Политически мы могли бы даже быть благодарны, потому что это доказывает, что премьер-министр Венгрии и министр иностранных дел Венгрии во всех отношениях представляют интересы страны. То, что мы говорим, соответствует тому, как мы ведем переговоры", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, напомнив, что ранее в западных СМИ уже появлялись подобные публикации телефонных переговоров глав МИД РФ и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто.
"Неоднократно говорилось – и не вчера – что против Венгрии ведутся операции спецслужб, приуроченные к выборам, с целью оказания влияния", - подчеркнул Гуйяш.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Будапешт заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии. Парламентские выборы в Венгрии состоятся в воскресенье 12 апреля.
В миреВенгрияРоссияБудапештВладимир ПутинВиктор ОрбанДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала