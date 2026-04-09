Венгрии поблагодарила западные СМИ за публикацию разговора Путина и Орбана

БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш поблагодарил западные СМИ за публикацию стенограммы телефонного разговора президента России Владимира Путина и Виктора Орбана, поскольку она доказывает, что Будапешт всегда отстаивает национальные интересы.
Ранее агентство Блумберг опубликовало стенограмму телефонного разговора, состоявшегося в октябре после объявления о возможном проведении саммита РФ-США в Будапеште. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Путина и Орбана нет ничего, что могло бы рассорить Россию и Венгрию.
"Политически мы могли бы даже быть благодарны, потому что это доказывает, что премьер-министр Венгрии и министр иностранных дел Венгрии во всех отношениях представляют интересы страны. То, что мы говорим, соответствует тому, как мы ведем переговоры", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, напомнив, что ранее в западных СМИ уже появлялись подобные публикации телефонных переговоров глав МИД РФ и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто.
"Неоднократно говорилось – и не вчера – что против Венгрии ведутся операции спецслужб, приуроченные к выборам, с целью оказания влияния", - подчеркнул Гуйяш.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Будапешт заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии. Парламентские выборы в Венгрии состоятся в воскресенье 12 апреля.