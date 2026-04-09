Венгрии поблагодарила западные СМИ за публикацию разговора Путина и Орбана

БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш поблагодарил западные СМИ за публикацию стенограммы телефонного разговора президента России Владимира Путина и Виктора Орбана, поскольку она доказывает, что Будапешт всегда отстаивает национальные интересы.

"Неоднократно говорилось – и не вчера – что против Венгрии ведутся операции спецслужб, приуроченные к выборам, с целью оказания влияния", - подчеркнул Гуйяш.