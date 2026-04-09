ВЭБ.РФ: государство и бизнес — партнеры в развитии ИИ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Частный капитал любит рисковать, но осознанно — только когда риски поддаются оценке, задача государства в развитии ИИ именно в том, чтобы снизить эти риски, сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов.

Заявление прозвучало на конференции Data Fusion — 2026.

"Технологические риски снижаются по мере того, как растет уровень технологической готовности. Частный сектор активнее включается в инвестирование в более зрелые технологии. Задача государства, собственно, сдвигать этот уровень зрелости влево, чтобы частный капитал входил в проекты на более ранней стадии. Это решается различными инструментами поддержки", — сказал Дроздов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Противопоставлять государственный и частный капитал Дроздов считает бессмысленно: в развитии технологий, в том числе искусственного интеллекта, государство и частный капитал выступают как партнеры с разными ролями. Государство берет на себя науку: университеты, исследовательские центры. Бизнес подключается позже. В качестве примера он привел Китай, который через инструменты поддержки привлекает деньги инвесторов в нужные секторы экономики, не вытесняя при этом собственную предпринимательскую инициативу.

Говоря о будущем рынка ИИ, Дроздов провел параллель с микроэлектроникой, где десятилетия конкуренции привели к концентрации рынков: TSMC — в производстве чипов, NVIDIA — в сегменте графических процессоров, ASML — в литографии. Схожую монополизацию он ожидает и в сфере искусственного интеллекта, поскольку ключевые конкурентные преимущества, доступ к данным и вычислительным ресурсам, изначально сосредоточены у крупных игроков: банков, телекоммуникационных компаний, маркетплейсов.

Малый и средний бизнес, по мнению Дроздова, сможет найти место в отдельных нишах, куда крупные игроки не идут в силу специфики или ограниченного объема конкретного рынка. Обладание собственными ИИ-технологиями Дроздов сравнил с ситуацией вокруг микроэлектроники, где США, Китай и ЕС уже ведут противостояние для обеспечения своего суверенитета и технологического превосходства. В сфере ИИ, по его словам, нечто подобное тоже уже происходит.

"Искусственный интеллект является мягкой силой, он в определенном смысле задает идеологическую рамку, и поэтому каждая страна заинтересована в том, чтобы обладать такой технологией", — заключил Дроздов.