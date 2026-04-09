В Урене госпитализировали еще одного ребенка с норовирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Число детей, госпитализированных с норовирусом в Урене Нижегородской области, выросло с пяти до шести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее минздрав сообщал, что госпитализированы пятеро детей и один взрослый.
«
"По состоянию на 9 апреля, в инфекционном отделении Уренской центральной районной больницы проходят лечение 1 взрослый и 6 детей. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - рассказали в минздраве.
Ранее глава Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев сообщил, что 54 местных жителя заболели кишечной инфекцией, власти ищут источник заражения – предположительно, в водовод попали паводковые или сточные воды. Региональное СУСК сообщило, что все госпитализированные употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения. По данным Роспотребнадзора, причиной массового заболевания стал норовирус. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ).