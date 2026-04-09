На Урале фигуранту дела об убийстве ребенка запросили 18 лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Гособвинение просит 18 лет колонии для жителя Свердловской области, ставшего фигурантом дела об убийстве двухмесячного ребенка, который, по словам подсудимого, "выпал у него из рук", сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Фигурант Олег Михалицын в один из вечеров в октябре 2025 года находился в своей квартире вместе с супругой и двухмесячным сыном.

"По данным обвинения, малыш вел себя беспокойно, плакал, что раздражало отца. Также, по версии обвинения, у Михалицына были сомнения в отцовстве. Мужчина нанес младенцу не менее шести ударов по разным частям тела. От полученных травм ребенок скончался в тот же вечер", – сообщает инстанция.

В суде мужчина доказывал, что укачивал сына и сам уснул, а ребенок "выпал у него из рук и травмировался". Адвокат фигуранта просил переквалифицировать деяние своего подзащитного с убийства на причинение смерти по неосторожности.

"Гособвинитель в ходе прений просил суд назначить Михалицыну наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года", – говорится в сообщении суда.