На Урале фигуранту дела об убийстве ребенка запросили 18 лет колонии - РИА Новости, 09.04.2026
11:39 09.04.2026
На Урале фигуранту дела об убийстве ребенка запросили 18 лет колонии

Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Гособвинение просит 18 лет колонии для жителя Свердловской области, ставшего фигурантом дела об убийстве двухмесячного ребенка, который, по словам подсудимого, "выпал у него из рук", сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
Фигурант Олег Михалицын в один из вечеров в октябре 2025 года находился в своей квартире вместе с супругой и двухмесячным сыном.
"По данным обвинения, малыш вел себя беспокойно, плакал, что раздражало отца. Также, по версии обвинения, у Михалицына были сомнения в отцовстве. Мужчина нанес младенцу не менее шести ударов по разным частям тела. От полученных травм ребенок скончался в тот же вечер", – сообщает инстанция.
В суде мужчина доказывал, что укачивал сына и сам уснул, а ребенок "выпал у него из рук и травмировался". Адвокат фигуранта просил переквалифицировать деяние своего подзащитного с убийства на причинение смерти по неосторожности.
"Гособвинитель в ходе прений просил суд назначить Михалицыну наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года", – говорится в сообщении суда.
Мужчина вину не признал, настаивал на том, что смерть ребенка наступила в результате падения сына из его рук, отметил, что "любил своего малыша", добавляет пресс-служба. Приговор ему огласят 14 апреля.
