СМИ: на Украине сотрудники военкомата и полиции избили мужчину

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата и полиции избили ногами жителя Львовской области, после чего затащили его в машину, о его судьбе не сообщается, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и полиции избили ногами жителя Львовской области во время "оповещения", после чего затащили в машину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По его данным, областная полиция признала факт участия полицейских в инциденте, но добавила, что пострадавший "отказался писать заявление". Издание отмечает, что нет данных о местонахождении пострадавшего жителя Львовской области. "Страна.ua" также опубликовала видео произошедшего.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Во Львове сотруднику военкомата перерезали шею
2 апреля, 15:17