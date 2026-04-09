Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине сотрудники военкомата и полиции избили мужчину
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 09.04.2026
СМИ: на Украине сотрудники военкомата и полиции избили мужчину

Во Львовской области сотрудники ТЦК и полиции избили мужчину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата и полиции избили ногами жителя Львовской области, после чего затащили его в машину, о его судьбе не сообщается, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и полиции избили ногами жителя Львовской области во время "оповещения", после чего затащили в машину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По его данным, областная полиция признала факт участия полицейских в инциденте, но добавила, что пострадавший "отказался писать заявление". Издание отмечает, что нет данных о местонахождении пострадавшего жителя Львовской области. "Страна.ua" также опубликовала видео произошедшего.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Львовская областьУкраинаСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала