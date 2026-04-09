Медведев предложил создать центр анализа и моделирования биоугроз

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над созданием в России центра анализа и моделирования биологических угроз.

Медведев в четверг провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Видео опубликовано в его канале в Max

Зампред Совбеза подчеркнул важность продолжения работы по мониторингу и своевременному прогнозированию вызовов в этой сфере.

"Надо подумать над организационными мерами работы, над созданием центра анализа и моделирования биологических угроз или чего-то подобного, что позволит нам эти задачи решать", - сказал он.

Медведев отметил, что в России создана в целом надежная система реагирования на угрозы, связанные с совершением актов биотерроризма и преднамеренным использованием биологических агентов.