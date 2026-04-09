Медведев предложил создать центр анализа и моделирования биоугроз

21:34 09.04.2026
Медведев предложил создать в России центр анализа и моделирования биоугроз

09.04.2026
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над созданием в России центра анализа и моделирования биологических угроз.
Медведев в четверг провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Видео опубликовано в его канале в Max.
Зампред Совбеза подчеркнул важность продолжения работы по мониторингу и своевременному прогнозированию вызовов в этой сфере.
"Надо подумать над организационными мерами работы, над созданием центра анализа и моделирования биологических угроз или чего-то подобного, что позволит нам эти задачи решать", - сказал он.
Медведев отметил, что в России создана в целом надежная система реагирования на угрозы, связанные с совершением актов биотерроризма и преднамеренным использованием биологических агентов.
"Она создана, но мы должны быть, естественно, максимально внимательны, потому что такова ситуация сегодня. И дело не только в технологических приемах, а дело еще и в том, что продолжается специальная военная операция", - добавил Медведев.
