В ГД высказались об идее переименовать названия улиц, связанных с Украиной

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказался против идеи переименования объектов, носящих названия, связанные с Украиной, отметив, что такие методы - это признак слабости.
"Я категорически против (переименований - ред.). Ничего в переименованиях хорошего за исключением редких случаев, когда это исторически совершенно не оправдано и так далее, я не вижу, потому что, на мой взгляд, любая история с переименованиями, отменами культуры, сносом памятников и так далее — это признак слабости", - заявил депутат интернет-изданию "Лента.ру" .
Шолохов отметил, что подобные действия не являются правильным путем.