В Раде призвали Зеленского приостановить мобилизацию на Пасху

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) предложил Владимиру Зеленскому дать распоряжение военкоматам приостановить силовую мобилизацию украинских мужчин на Пасху.
"Но, может, Зеленский совершит пасхальное перемирие между украинскими гражданами и ТЦК (территориальными центрами комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)? Дайте людям хотя бы на самый большой христианский праздник почувствовать себя свободно, посетить родственников, церковь… Пусть наш верховный комиссар даст приказ ТЦК прекратить вот эту охоту на людей хотя бы на Пасху", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
