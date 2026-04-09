"Становятся на паузу". На Украине забили тревогу из-за Европы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Европа пересматривает свою стратегию в отношении Украины из-за войны на Ближнем Востоке, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Авторы публикации также отметили, что Европа является главной "крышей" для антикоррупционных органов Украины и не исключили контрудара со стороны Владимира Зеленского с целью ограничить их деятельность.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время пока не определены.
НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против бизнесмена Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.