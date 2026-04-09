Жителю Киева предъявили обвинения по делу о квартире академика Шалимова

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жителю Киева предъявлены обвинения по делу о незаконном завладении квартирой известного советского хирурга, академика Александра Шалимова, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении мужчине, незаконно завладевшему квартирой на Оболони, где ранее проживал академик Александр Шалимов. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. По оценке экспертов стоимость жилья составляет более 4,8 миллиона гривен (110 тысяч долларов – ред.). На квартиру наложен арест", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным прокуратуры, квартира выдающемуся врачу была предоставлена городскими властями. После его смерти в ней проживала жена, а впоследствии – ее родственница, однако право собственности на жилье оформлено не было. Воспользовавшись этим, были подделаны документы о якобы инвестировании в квартиру еще на этапе строительства. Как сообщило ведомство, на их основании летом 2024 года обвиняемый через частного нотариуса зарегистрировал право собственности на себя, а уже на следующий день продал жилье. В дальнейшем квартиру перепродали еще раз - юридическому лицу. По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.
Александр Шалимов – советский и украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор, действительный член АН УССР, действительный член Академии медицинских наук Украины. Герой Социалистического Труда, Герой Украины. Родился в 1918 году в селе Введенка Задонского уезда Воронежской губернии (на сегодняшний день Липецкой области). С 1949 года работал заведующим хирургическим отделением Брянской областной больницы вместе с Николаем Амосовым. Организовал Киевский научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной хирургии НАМН Украины (после смерти Шалимова институту было присвоено его имя - Институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины). Впервые на Украине организовал отделы микрососудистой, эндоваскулярной и экспериментальной хирургии.
8 апреля, 16:13