Жителю Киева предъявили обвинения по делу о квартире академика Шалимова

По данным прокуратуры, квартира выдающемуся врачу была предоставлена городскими властями. После его смерти в ней проживала жена, а впоследствии – ее родственница, однако право собственности на жилье оформлено не было. Воспользовавшись этим, были подделаны документы о якобы инвестировании в квартиру еще на этапе строительства. Как сообщило ведомство, на их основании летом 2024 года обвиняемый через частного нотариуса зарегистрировал право собственности на себя, а уже на следующий день продал жилье. В дальнейшем квартиру перепродали еще раз - юридическому лицу. По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.