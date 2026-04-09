Москалькова надеется, что Киев исполнит договоренности по курским жителям - РИА Новости, 09.04.2026
14:22 09.04.2026
Москалькова надеется, что Киев исполнит договоренности по курским жителям

Москалькова надеется, что Киев исполнит договоренности по 7 курским жителям

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ОРЕЛ, 9 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что Украина исполнит договоренности с Россией по возвращению семи жителей Курской области.
Москалькова напомнила, что на территории Украины продолжают удерживаться семь жителей Курской области: трое - в пунктах временного размещения, четверо - у знакомых.
"Хочется надеяться, что наши договоренности будут исполнены и вернутся и военнослужащие на Родину, и курские жители", - сказала она журналистам.
