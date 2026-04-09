Лавров рассказал о продолжении контактов по украинской теме

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Контакты по украинской теме продолжаются, при этом российская сторона долго не видела перспектив возобновления диалога на фоне занятости американских посредников другими вопросами, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив по возобновлению диалога долгое время мы не видели. Посредники, каковыми вызывались быть наши американские коллеги, сейчас заняты другими делами, и поскольку у них на все направления внешней политики одна группа посредников, возникла определенная пауза", - сказал Лавров журналистам.