Большая часть депутатов не пришли в Раду
10:42 09.04.2026 (обновлено: 23:15 09.04.2026)
Большая часть депутатов не пришли в Раду

В Верховную раду на пленарное заседание не пришел даже председатель парламента

© Fotolia / dmitrydesigner — Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Большинство депутатов Верховной рады Украины, включая спикера Руслана Стефанчука, не явились на сегодняшнее заседание, сообщило издание "Новости.Live".
"Зал полупустой: лишь часть депутатов пришли на пленарное заседание. К слову, даже за трибуной председательствующих сегодня лишь заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк, ни Руслана Стефанчука, ни Александра Корниенко пока нет", — говорится в публикации.
Депутат Ярослав Железняк выложил в Telegram-канале фото из полупустого зала, отметив, что по указке офиса Зеленского в Закарпатской области сегодня проводится конгресс местных советов.
Заседание Верховной рады Украины. 9 апреля 2026 года
"Работа Верховной рады по факту сорвана. Никаких законов сегодня принимать не будут. Речь идет о желании "разблокировать" работу или необходимости принимать важные законы", — добавил он.
В последние месяцы заседания украинского парламента все чаще оказываются под угрозой срыва. Как писала "Украинская правда", Рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Некоторые политики уже говорят о кризисе государственного управления.
