В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - около 9.00 (совпадает с мск).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18