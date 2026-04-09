В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.