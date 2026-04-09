"Никакого перемирия": в Киеве жестко осадили Зеленского после слов о России - РИА Новости, 09.04.2026
04:13 09.04.2026
"Никакого перемирия": в Киеве жестко осадили Зеленского после слов о России

Соскин: Зеленский врет, выпрашивая у России перемирие

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский откровенно врет, пытаясь убедить Россию принять его предложение о прекращении огня по образцу перемирия между Ираном и США, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Никакого перемирия! Во-первых, Россия не пойдет на двухнедельную передышку, а во-вторых — это нам ничего не даст. Выиграть не получится, а слушать ложь Зеленского про победы уже не сил", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский в очередной раз пытается выиграть для ВСУ время, чтобы затем устроить не мирные переговоры, а новое наступление.
"Трамп (президент США. — Прим. ред.) его уже загнал в угол своей войной с Ираном. Все, дальше ходу нет. Остается только попытаться обмануть россиян и любой ценой добиться передышки", — подытожил Соскин.
Вчера Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен взять ответственность и принять решение с тем, чтобы Россия и Украина вышли на мир, а не на перемирие.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия российское Минобороны сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
В миреРоссияИранСШАВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
