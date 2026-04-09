"Уже не человек". Зеленскому грозит госпереворот

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Украинские власти фиксируют значительный рост числа нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Автомобили военных сжигают, а их самих избивают. Чем это может грозить киевскому режиму — в материале РИА Новости.

Никакого сочувствия

По данным полиции, в 2025 году был 341 такой случай. Больше всего в Харьковской области (64), Киевской (49), Днепропетровской (42). В 2024-м — 118. За первых три месяца этого года — уже 73. Несколько убийств. Во Львове — два.

© Кадр видео из соцсетей Жители Ровно заблокировали автобус ТЦК с мобилизованными и помогли им убежать

Инциденты, как правило, происходят при оказании сопротивления представителям ТЦК, уточнили власти. Порой перерастают в массовые столкновения. К примеру, в середине марта в Полтавской области два десятка человек набросились на военных, проводивших "мобилизационные мероприятия".

"Сотрудники ТЦК не выдерживают нагрузку. <…> Хотя это тыл, люди не хотят служить там, но у них нет выбора. И очень низкое денежное довольствие. Получается, что они фактически в заложниках этой ситуации", — бьет тревогу украинская правозащитница Ольга Решетилова.

То, как обращаются, с "мобилизованными", ее тоже тревожит. Их держат в нечеловеческих условиях — в бараках, лишенных элементарных удобств. Иногда месяцами, так что многие болеют. Но и в "учебке" ситуация почти такая же.

Задержание на акции протеста против ТЦК в Виннице. Кадр видео из соцсетей

"В декабре мы ездили в госпиталь и я случайно услышала какое-то колоссальное число поступивших с пневмонией. Сотни пациентов, — рассказывает Решетилова. — Выяснилось, что в огромном учебном центре ВСУ только три врача. Физически не успевают даже объехать все батальоны. И госпитализируют они, когда есть явные признаки уже сильных осложнений".

Впрочем, для многих мобилизованных больница — это шанс сбежать из воинской части. Правозащитники отмечают, что оттуда дезертируют чаще. Поэтому командование и тянет до последнего с госпитализацией.

© РИА Новости Украинские военторги публикуют объявления о продаже шевронов "Я не из ТЦК"

"Сочувствие к сотрудникам ТЦК на Украине нулевое, хотя власти пытаются напоминать, что это вообще-то тоже люди. Они порой выходят на задания в гражданской одежде, чтобы не выделяться, на автомобилях пишут "Не ТЦК". Причем в нападениях зачастую участвуют женщины, так как их не забирают на фронт. Мужчинам страшно выходить на улицу", — говорит политолог Александр Дудчак.

Каждому свое

Тем не менее глава офиса президента Украины (ОП) Кирилл Буданов* подчеркивает: до завершения боевых действий ни о каком прекращении мобилизации речи быть не может. К его неудовольствию, люди смотрят телевизор, листают социальные сети и от увиденного у них пропадает желание идти на войну. Но у государства нет других вариантов: добровольцев слишком мало, признал он.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Кирилл Буданов*

И заключил: "Армии нужен человеческий капитал. <…> Между этими двумя реальностями мостика нет. Поэтому если люди не уходят — их придется мобилизовать".

А военные возмущаются качеством поставляемого им "капитала". Так, командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что большинство мобилизованных не готовы к боевым действиям и становятся обузой для ветеранов. К тому же новички при первой же возможности убегают с позиций.

Главком ВСУ Александр Сырский тоже сомневается в эффективности мобилизации.

© Фото : офис президента Украины Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

"Очень хотелось бы качественной подготовки и более мотивированных людей, которые не покидают воинскую часть, выполняют все поставленные задачи", — сказал он изданию "Факты".

А в интервью ICTV уточнил, что дезертиров находят и отправляют в резервные батальоны.

Время перемен

Украинский политолог Константин Бондаренко напоминает: насилию со стороны ТЦК сопротивляются с 2022 года. Однако до сих пор речь идет лишь о разрозненных выступлениях. Если однажды противники мобилизации и вообще политики Зеленского объединятся по всей стране, станут действовать системно, правящий режим падет.

© Фото : Одесский горсовет Сотрудник военкомата в Одессе

"Первые выступления были осенью 2022 года на Закарпатье, в 2023-м распространились на Волынскую, Черновицкую и другие области. Периодически люди самоорганизуются и дают отпор представителям властей. Причем не всегда это связано с мобилизацией. Например, в Черновцах местные жители смогли отстоять храм УПЦ МП. <…> Но не надо преувеличивать значимость выступлений. Мы видим зверства ТЦК каждый день, а крупные стычки с силовиками происходят раз в месяц. Чтобы переломить ситуацию, противникам режима нужна собственная разветвленная система обмена информацией, в рамках которой они могли бы координировать действия", — отметил Бондаренко в интервью одному из украинских интернет-медиа.

В то же время он считает общество настолько наэлектризованным, что возможна даже гражданская война. В том числе потому, что люди в тылу и на передовой перестали понимать друг друга.