16:04 09.04.2026 (обновлено: 17:11 09.04.2026)
Цены на нефть в Европе и Африке достигли рекорда, пишут СМИ

Reuters: стоимость нефти Forties достигла рекордных 146,43 доллара за баррель

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Стоимость нефти на физическом рынке в Европе и Африке бьет рекорды даже после соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке, передает агентство Reuters.
"Цены на европейскую и африканскую нефть в среду поднялись до новых рекордов, несмотря на резкую распродажу нефтяных фьючерсов после достижения соглашения о прекращении огня между США и Ираном", — говорится в материале.
В среду цена фьючерсов на нефть Brent снизилась на 13 процентов, WTI — на 16, а в четверг цены перешли к росту приблизительно на пять процентов, возвращаясь к психологической отметке в сто долларов за баррель.
При этом на физическом рынке снижения пока нет, а цены на некоторые марки и вовсе показали рост. Так, по данным LSEG, в четверг нефть сорта North Sea Forties продавали за рекордные 146,43 доллара за баррель. В то же время датированный Brent торгуется почти на 27 долларов выше, чем июньский фьючерс, а стоимость Forties в среду достигла рекордной премии в 20,25 доллара к Dated Brent.
В североморском эталоне другие крупные сорта, такие как Brent, Oseberg, Ekofisk и Troll, накануне также достигли рекордных премий: американская WTI Midland с поставкой в Европу торговалась с премией в 20,7 доллара к Dated Brent — это тоже исторический максимум.
Баррель ангольской нефти марки Cabinda в тот же день торговался примерно на десять долларов дороже, чем Dated Brent, что также стало рекордным для нее показателем.
Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о прекращении огня между США и Ираном на две недели. Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20 процентов мировых поставок нефти.
