Генштаб ЦАХАЛ утвердил продолжение операции в Ливане
22:30 09.04.2026 (обновлено: 22:31 09.04.2026)
Генштаб ЦАХАЛ утвердил продолжение операции на юге Ливана

© Flickr / Zarle — Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начальник генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир посетил южный Ливан в четверг для проведения оценки ситуации и утвердил продолжение операции армии в регионе.
Израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая крупнейший на юге страны город Тир. Движение "Хезболлах", в свою очередь, не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.
"Начальник генерального штаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Эяль Замир... в четверг совершил поездку по южному Ливану и провел оценку обстановки. Позднее он утвердил планы по продолжению операций совместно с командованием", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Армейская пресс-служба также приводит слова Замира, который отметил, что ЦАХАЛ находится в состоянии войны и продолжает бороться с шиитским движением "Хезболлах", а также сообщил о готовности возобновить боевые действия в Иране в случае необходимости.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".
