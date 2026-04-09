Генштаб ЦАХАЛ утвердил продолжение операции в Ливане

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начальник генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир посетил южный Ливан в четверг для проведения оценки ситуации и утвердил продолжение операции армии в регионе.

США. Израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана , включая крупнейший на юге страны город Тир. Движение " Хезболлах ", в свою очередь, не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном

"Начальник генерального штаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Эяль Замир... в четверг совершил поездку по южному Ливану и провел оценку обстановки. Позднее он утвердил планы по продолжению операций совместно с командованием", - говорится в сообщении пресс-службы армии.

Армейская пресс-служба также приводит слова Замира, который отметил, что ЦАХАЛ находится в состоянии войны и продолжает бороться с шиитским движением "Хезболлах", а также сообщил о готовности возобновить боевые действия в Иране в случае необходимости.