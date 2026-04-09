ЦАХАЛ утверждает, что убила секретаря и племянника генсека "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что убила личного секретаря и племянника лидера шиитского движения "Хезболлах" Наима Касема в Бейруте.
"Вчера (в среду) силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали Али Юсефа Харши, личного секретаря генсека террористической организации "Хезболлах", и племянника (генсека "Хезболлах" - ред.) Наима Кассама в районе Бейрута", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Кроме того, силы ЦАХАЛ нанесли удары по двум ключевым переходам, которые использовались членами "Хезболлах" для перемещения с севера на юг Ливана и переправки оружия, снарядов и пусковых установок. Также израильские военные атаковали около 10 складов боеприпасов, пусковых установок и штабов движения на юге Ливана.
В среду Армия Израиля заявила, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Бейруте, под обстрел попали центральные районы ливанской столицы. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате массированных авиаударов Израиля по Бейруту, его пригороду и населенным пунктам на юге Ливана погибли 182 человека и 890 получили ранения.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".