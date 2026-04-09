Психотерапевт предупредила трудоголиков о высоком риске выгорания весной

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Для людей, склонных к трудоголизму, обманчивый прилив энергии весной часто становится фатальной ловушкой: накопленный за зиму дефицит витаминов и хроническая усталость накладываются на ложное ощущение всемогущества, что неизбежно приводит к срыву, рассказала психотерапевт, эксперт телеканала "Доктор" Екатерина Макарова.

"Многие из нас давно выросли, но ментально продолжают жить в школьной системе координат... Привычка остается прежней: весной нужно поднажать, сдать все "экзамены" и отчеты, выдать сверхрезультат. Вот только во взрослой жизни за этим рывком не наступает трехмесячное беззаботное лето - перенапряжение лишь продолжает копиться, пока организм окончательно не сдает", - сообщила врач Макарова интернет-изданию "Газета.ru"

Эксперт уточнила, что выгорание начинается не с внезапного обморока, а с незаметных изменений в поведении. В первую очередь страдает качество сна. Психотерапевты выделяют феномен "откладывания засыпания": человек смотрит сериалы до утра, подсознательно сопротивляясь наступлению завтрашнего дня.

"Хотя на часах "завтра" уже наступило, психика отчаянно сопротивляется переходу. Кажется, что стоит сейчас закрыть глаза, как ты их тут же откроешь - и снова придется идти на работу. Мы пытаемся отодвинуть этот момент любой ценой", - отмечает эксперт.

Врач подчеркнула, что более серьезные сигналы - это психосоматика: головные боли напряжения, расстройства пищеварения, резкая потеря аппетита или, наоборот, неконтролируемое переедание. Она отметила, что зачастую трудоголизм - это форма бегства. Люди "прячутся" в рабочих процессах, когда личная жизнь перестает приносить радость или когда страшно столкнуться с переменами в реальности лицом к лицу.

"К трудоголизму склонны люди, у которых плохо работает дофаминовая система. Им жизненно необходим постоянный внешний вызов и подтверждение того, что они молодцы. Но важно научиться получать этот дофамин не только из отчетов, но и из спорта, хобби или общения, радуясь даже самым маленьким победам над собой", - пояснила психотерапевт.

Врач предупредила, что одной из самых коварных ловушек весеннего периода является так называемая болезнь менеджера. Это состояние, когда человек, привыкший к запредельным нагрузкам, резко уезжает в отпуск. Организм, привыкший к гормонам стресса, не справляется с внезапным расслаблением: у человека начинает кружиться голова, теряется ориентация в пространстве, резко падают когнитивные способности.

При этом она подчеркнула, что выходить из рабочего ритма нужно плавно, и крайне важно выбирать экологичные способы. Алкоголь или танцы до утра только сильнее перенапрягают нервную систему и ускоряют путь к депрессии.