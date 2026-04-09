СМИ: Трамп пересмотрел позицию по Ливану после разговора с Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию о включении Ливана в план двухнедельного перемирия с Ираном после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, утверждает CBS News, ссылаясь на осведомленные дипломатические источники.
По сообщению телеканала, посредники в переговорах между США и Ираном полагали, что режим прекращения огня распространяется и на Ливан, о чем также публично объявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и о чем заявлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.