Трамп может выступить в пятницу с заявлением по Ирану, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. В американском медиапространстве, в частности на платформе GBX Press, появились сообщения о планах президента США Дональда Трампа выступить в 18.00 четверга (01.00 мск пятницы) с важным заявлением по Ирану, однако официального подтверждения этой информации от Белого дома на данный момент не поступало.
"Президент США Дональд Трамп сегодня в 18.00 (по американскому времени - ред.) выступит с важным заявлением. Источники ожидают, что он объявит условия нового мирного соглашения с Ираном", - говорится в сообщении портала GBX Press в соцсети X.
В то же время, по сообщению журналиста телеканала France 24, в Белом доме заявили об отсутствии каких-либо новостей относительно возможного выступления Трампа вечером.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.