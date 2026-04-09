Трамп предупредил о последствиях, если Иран не заключит сделку с США
20:33 09.04.2026 (обновлено: 20:37 09.04.2026)
Трамп предупредил о последствиях, если Иран не заключит сделку с США

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану очень болезненными последствиями, если мирная сделка с Тегераном провалится.
"Если они (Иран – ред.) не заключат сделку, это им будет очень больно", - передает телеканал NBC News слова Трампа.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.
