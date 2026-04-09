Трамп предупредил о последствиях, если Иран не заключит сделку с США

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану очень болезненными последствиями, если мирная сделка с Тегераном провалится.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.