Трамп попросил Нетаньяху сдержать удары по Ливану, пишут СМИ

20:25 09.04.2026
Axios: Трамп попросил Нетаньяху сдержать удары по Ливану и начать переговоры

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "сдержать" удары по Ливану и начать переговоры, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"Заявление Нетаньяху прозвучало после телефонных переговоров, которые он вчера провёл с президентом Трампом и представителем Белого дома Уиткоффом. По словам высокопоставленных американских чиновников, Уиткофф попросил Нетаньяху "сдержать" удары по Ливану и начать переговоры", - написал Равид в соцсети Х.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
В миреЛиванИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
