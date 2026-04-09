"Нужно остановить". В Европе забили тревогу из-за поведения Трампа

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Европейским странам необходимо выработать новую стратегию в отношении США из-за поведения президента Дональда Трампа, пишет немецкое издание Die Zeit.
"Этого человека нужно остановить — не любой ценой, но высокой ценой", — говорится в статье.
В издании подчеркивают, что дальнейшее молчание европейских лидеров об "очевидных вещах" может обернуться для них политической ответственностью перед собственными гражданами.
Трамп уже неоднократно заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи союзников, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
