СМИ рассказали о панике в Европе из-за хода Трампа в отношении Донбасса

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Европейцы опасаются, что американский президент Дональд Трамп окажет давление на Украину ради сдачи Донбасса, пишет Guardian.
"Два европейских чиновника заявили о растущей обеспокоенности тем, что Трамп, стремясь к геополитической победе перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев с целью заставить его уступить территории Донбасса, которые он все еще контролирует", — говорится в публикации.
В четверг Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI вновь отказался от территориальных уступок.
Пресс-секретарь резидента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.