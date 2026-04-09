Рютте рассказал подробности о диалоге с Трампом

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО проинформировал власти ряда стран о том, что американский лидер Дональд Трамп в ближайшие дни хочет услышать об их обязательствах относительно обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Ранее агентство Блумберг передавало, что США требуют от союзников в Европе в течение нескольких дней представить планы по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал некоторые столицы о том, что президент США Дональд Трамп хочет получить конкретные обязательства в ближайшие несколько дней в отношении помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива", - говорится в материале агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.