Рютте рассказал подробности о диалоге с Трампом

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО проинформировал власти ряда стран о том, что американский лидер Дональд Трамп в ближайшие дни хочет услышать об их обязательствах относительно обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух европейских дипломатов.