Военные США останутся рядом с Ираном до достижения соглашения, заявил Трамп

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все корабли, самолеты и военнослужащие США останутся на своих местах рядом с Ираном до тех пор, пока не будет выполнено достигнутое соглашение.
"Все американские корабли, летательные аппараты и военнослужащие вместе с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что необходимо для летального правосудия и уничтожения уже существенно ослабленного противника, останутся на территории Ирана и вокруг него до момента, пока не будет полностью выполнено достигнутое реальное соглашение", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.