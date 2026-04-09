Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО - РИА Новости, 09.04.2026
02:46 09.04.2026 (обновлено: 03:50 09.04.2026)
Трамп выразил уверенность, что НАТО вновь не придет на помощь США

© РИА Новости / Стрингер | Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выразил уверенность в том, что организация снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону.
"НАТО не было там, когда она нам была нужна, и ее не будет там, если она снова нам понадобится. Помните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Сам Рютте по итогам встречи заявил, что американский лидер явно разочарован союзниками по альянсу. Он также признал, что НАТО провалила тест США, отказавшись помочь в войне с Ираном.
Встреча Рютте с Трампом состоялась в среду вечером. Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США намерен провести с ним очень откровенный и прямой разговор. Левитт добавила, что альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.
Как писала Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США, Штаты рассматривают план "наказания" ряда членов НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать.
Кроме того, американский лидер сообщил, что он готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
