Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выразил уверенность в том, что организация снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону.

Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать.