Рютте признал, что Трамп разочарован НАТО - РИА Новости, 09.04.2026
01:47 09.04.2026 (обновлено: 01:56 09.04.2026)
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом признал, что американский лидер явно разочарован союзниками по альянсу.
"Явно разочарован", - описал Рютте телеканалу CNN свою оценку отношения Трампа к союзникам после встречи с ним в Белом доме.
При этом он заявил, что "подавляющее большинство" европейских стран сделали то, что обещали ранее в подобной ситуации. Этот вопрос, заверил генсек НАТО, обсуждался на встрече с Трампом.
Недавно Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Ранее американский лидер также называл НАТО "бумажным тигром", добавляя при этом, что Россия "не боится НАТО".
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
У НАТО мрачное будущее, считает Дмитриев
Вчера, 22:01
 
