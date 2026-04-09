Рютте признал, что Трамп разочарован НАТО

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом признал, что американский лидер явно разочарован союзниками по альянсу.

"Явно разочарован", - описал Рютте телеканалу CNN свою оценку отношения Трампа к союзникам после встречи с ним в Белом доме.

При этом он заявил, что "подавляющее большинство" европейских стран сделали то, что обещали ранее в подобной ситуации. Этот вопрос, заверил генсек НАТО, обсуждался на встрече с Трампом.

Недавно Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.