Трамп проведет четверг без открытых для СМИ мероприятий

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг, 9 апреля, заслушает брифинг разведки и поучаствует в нескольких совещаниях, все запланированные мероприятия на данный момент закрыты для прессы, следует из расписания американского лидера.
В первой половине дня президент заслушает брифинг разведки (11.00 местного времени или 18.00 мск), он пройдет на фоне объявленного прекращения огня с Ираном и готовящихся переговоров в пятницу в Исламабаде.
После у Трампа запланированы несколько совещаний и круглый стол, последнее мероприятие запланировано на 18.00 (01.00 10 апреля мск).
На данный момент заявлено, что все мероприятия пройдут в закрытом режиме. Не исключено, что это может измениться.