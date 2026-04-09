В Тюмени осудят мать, оставившую детей без присмотра на четыре дня

ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. Мать, оставившую без присмотра и еды двух малышей на четыре дня, будут судить в Тюмени по статье об истязании малолетних, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
По версии следствия, с 23 по 26 октября 2025 года мать оставила двух детей в возрасте два года и полтора года в квартире с включенными электроприборами. После обнаружения детей госпитализировали в медучреждение.
"Двадцатиоднолетняя тюменка обвиняется в истязании двух несовершеннолетних детей, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Органами опеки они изъяты у матери и переданы отцу. Решением суда обвиняемая лишена родительских прав. По ходатайству следователя судом заключена под стражу. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что брошенных матерью детей в квартире обнаружила знакомая обвиняемой, которой та позвонила с просьбой их проведать. Женщина нашла малышей ослабленными, воды и еды у них не было, при этом работала плойка для завивки волос. Свой поступок обвиняемая не объяснила.
В Новой Москве трехлетний ребенок, оставленный без присмотра, выпал из окна
22 сентября 2025, 13:18