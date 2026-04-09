Приложение Telega объяснило, почему пропало из App Store

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, могло пропасть из российского App Store после того, как столкнулось с большим количеством негативных комментариев из-за введения списков ожидания на авторизацию, говорится в сообщении сервиса.

"В последние недели, после введения списков ожидания на авторизацию, мы ожидаемо увидели рост негативных отзывов. Этот всплеск отзывов мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store, в ближайшие часы направим им подробные разъяснения", - говорится в сообщении

В сервисе также отметили, что Telega получила запрос от Apple и уже работает над восстановлением доступа.