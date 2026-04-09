Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана, чтобы почтить память Хаменеи

ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана, чтобы почтить память погибшего в ходе конфликта с США и Израилем верховного лидера Ирана Али Хаменеи после 40 дней траура, передает корреспондент РИА Новости.
Люди собрались на крупных площадях в центральной части Ирана и проследовали к месту гибели лидера с флагами Исламской Республики и портретами погибшего.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Новым верховным руководителем Ирана в ночь на 9 марта был избран сын погибшего лидера Моджатаба Хаменеи, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.
В настоящий момент в конфликте с США действует двухнедельное перемирие.