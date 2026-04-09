Рейтинг@Mail.ru
Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана, чтобы почтить память Хаменеи - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 09.04.2026 (обновлено: 14:44 09.04.2026)
© AP Photo / Vahid Salemi — Люди на улице Тегерана на 40 день траура по Али Хаменеи
Люди на улице Тегерана на 40 день траура по Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Люди на улице Тегерана на 40 день траура по Али Хаменеи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана, чтобы почтить память погибшего в ходе конфликта с США и Израилем верховного лидера Ирана Али Хаменеи после 40 дней траура, передает корреспондент РИА Новости.
Люди собрались на крупных площадях в центральной части Ирана и проследовали к месту гибели лидера с флагами Исламской Республики и портретами погибшего.
Среди участников выделяется группа мужчин с флагом ливанского движения "Хезболлах", поддержавшего Иран в конфликте с США и Израилем, и с национальными флагами Ирака, шиитские группировки которого также вступили в боевые действия на стороне иранских единоверцев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Новым верховным руководителем Ирана в ночь на 9 марта был избран сын погибшего лидера Моджатаба Хаменеи, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.
В настоящий момент в конфликте с США действует двухнедельное перемирие.
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и покойного верховного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни на здании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала