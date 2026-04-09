Священник рассказал, зачем в четверг берут домой огонь из храма
07:04 09.04.2026 (обновлено: 07:37 09.04.2026)
Священник рассказал, зачем в четверг берут домой огонь из храма

© РИА Новости / Валерий Мельников
Подсвечник в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве
Подсвечник в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. По традиции православные верующие берут домой лампаду с огнем с вечернего богослужения в Великий четверг – в напоминание о событиях Страстной недели, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.
Он напомнил, что вечером в Великий Четверг (в этом году 9 апреля) в Церкви совершают особое Богослужение - утреню Великой пятницы с чтением 12 отрывков из Евангелия - евангельские тексты, касающиеся последних дней жизни Иисуса Христа: тайной вечери, молитвы в Гефсиманском саду, взятия Христа под стражу, суда, казни и Его погребения.
"На этом богослужении свет в храме тушат, верующие стоят с зажженными свечами, которые символизируют видимое присутствие на главных событиях искупительного подвига Господа. Есть добрый обычай вернуться домой с огоньком этой службы в лампадке, и зажечь от него домашнюю лампаду, чтобы она горела до праздника Светлого Христового Воскресения – в напоминание о празднике. Чтобы такое же горение духа в нас было на протяжении дней страстной седмицы", - сказал отец Максим Козлов.
