Священник рассказал, зачем в четверг берут домой огонь из храма

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. По традиции православные верующие берут домой лампаду с огнем с вечернего богослужения в Великий четверг – в напоминание о событиях Страстной недели, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.

Он напомнил, что вечером в Великий Четверг (в этом году 9 апреля) в Церкви совершают особое Богослужение - утреню Великой пятницы с чтением 12 отрывков из Евангелия - евангельские тексты, касающиеся последних дней жизни Иисуса Христа: тайной вечери, молитвы в Гефсиманском саду, взятия Христа под стражу, суда, казни и Его погребения.