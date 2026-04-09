Священник рассказал, что нужно сделать в Великий четверг

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Великий четверг, когда в Церкви вспоминают события Тайной вечери и установления Евхаристии, православным следует причаститься, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.

"В Великий Четверг Церковь вспоминает установление главного христианского таинства — Причастия, Евхаристии. Господь наш Иисус Христос на собрании с учениками — Тайной Вечери — указал им на хлеб и вино, сказав, что вкушающие его будут вкушать его тела и крови — и наказал эту заповедь творить в его воспоминание. Заповедь Евхаристии является принципиально важной для свидетельства нашей принадлежности к Церкви. Поэтому все православные призываются к тому, чтобы накануне подготовиться — и в четверг причаститься, и быть духовно вместе со Христом и апостолами на Тайной вечере", — сказал отец Максим Козлов.

Вечером в Великий Четверг, напомнил он, совершается утреня следующего дня — Великой пятницы — с чтением 12 отрывков из Евангелий.

"Читаются все евангельские тексты, касающиеся последних дней жизни Иисуса Христа: тайная вечеря, молитва в Гефсиманском саду, взятие Христа под стражу, суд, казнь и погребение. Советую принять участие в этом богослужении и прикоснуться, пережить те события. Это будет особенно интересно людям, только входящим в Церковь, знакомящимся с православием", — заключил священник.