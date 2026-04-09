Медведев рассказал о доказательствах производства биооружия на Украине

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В ходе СВО были получены доказательства, что на Украине фактически производились компоненты биологического оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В ходе СВО были получены доказательства, что рядом с нашими границами фактически производились компоненты биологического оружия. Это создает крайне серьезные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе Max.
МИД допустил, что на Украине до сих пор разрабатывают компоненты биооружия
