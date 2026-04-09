Российского актера Калюжного внесли в базу "Миротворца"

18:07 09.04.2026
Российского актера Глеба Калюжного внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский актер Глеб Калюжный, снимавшийся в фильме об СВО "Малыш", был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных сайта.
Персональные данные Калюжного были опубликованы на сайте в четверг. Ресурс обвиняет его в поддержке Вооруженных сил РФ и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Отдельно упоминается участие Калюжного в съемках военной драмы "Малыш", посвященной событиям, связанным с битвой за Мариуполь в начале СВО.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая
17 мая 2025, 07:38
 
