Российский морпех рассказал о пользе собак в зоне спецоперации
Специальная военная операция на Украине
03:01 09.04.2026
Российский морпех рассказал о пользе собак в зоне спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Военнослужащий подразделения морской пехоты, действующего в составе российской группировки войск "Центр", с позывным "Емеля", ранее служивший кинологом, рассказал РИА Новости о значении собак в зоне специальной военной операции.
"Я прослужил кинологом почти 15 лет. Практически в каждом блиндаже есть собаки, и по их поведению можно понять, что происходит вокруг", — отметил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Экипаж БМП "Севера" уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области
Вчера, 07:02
Военнослужащий пояснил, что животные способны заранее реагировать на приближение опасности.
"Собака никогда не реагирует просто так — она подаёт сигналы: может насторожиться, изменить поведение, указать направление угрозы", — рассказал "Емеля".
Он добавил, что слух у собак значительно превосходит человеческий.
"Они могут заранее почувствовать приближение в том числе беспилотников. Это реально помогает", — подчеркнул собеседник агентства.
При этом, по его словам, использование собак ограничено вблизи тяжёлых вооружений.
"При работе артиллерии или реактивных систем брать их с собой нельзя — из-за громких выстрелов животное может пострадать или испугаться", — пояснил военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Уничтожение снабжения ВСУ под Харьковом облегчило работу штурмовикам
Вчера, 07:03
 
