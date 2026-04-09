Российский морпех рассказал о пользе собак в зоне спецоперации

ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Военнослужащий подразделения морской пехоты, действующего в составе российской группировки войск "Центр", с позывным "Емеля", ранее служивший кинологом, рассказал РИА Новости о значении собак в зоне специальной военной операции.

"Я прослужил кинологом почти 15 лет. Практически в каждом блиндаже есть собаки, и по их поведению можно понять, что происходит вокруг", — отметил он.

Военнослужащий пояснил, что животные способны заранее реагировать на приближение опасности.

"Собака никогда не реагирует просто так — она подаёт сигналы: может насторожиться, изменить поведение, указать направление угрозы", — рассказал "Емеля".

Он добавил, что слух у собак значительно превосходит человеческий.

"Они могут заранее почувствовать приближение в том числе беспилотников. Это реально помогает", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом, по его словам, использование собак ограничено вблизи тяжёлых вооружений.