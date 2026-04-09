Потерпевший крушение из-за БПЛА в Азовском море сухогруз остается на дне - РИА Новости, 09.04.2026
11:21 09.04.2026 (обновлено: 11:57 09.04.2026)
РИА Новости: с затонувшего в Азовском море сухогруза откачают топливо

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramСпасшиеся с затонувшего в Азовском море сухогруза "Волго-Балт" моряки
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Потерпевший 5 апреля крушение из-за атаки беспилотника ВСУ сухогруз остается на дне Азовского моря, в ближайшее время с него откачают топливо, угрозы окружающей среде нет, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Судно сейчас, к сожалению, находится на дне Азовского моря вместе с грузом, который был на его борту. Это было зерно. Абсолютно мирный гражданский сухогруз", - сказал Сальдо.
По его словам, киевский режим, используя беспилотники, действует как настоящий террорист, нанося удары по мирным целям. Сальдо сообщил, что в дальнейшем судно будет поднято со дна.
"Угрозы окружающей среды от него нет, потому что было зерно на борту. Но нефть и топливо, которое там было, спасатели в ближайшее время откачают. Дело в том, что там нефти как таковой не было. Там были нефтепродукты топлива, которые предназначены для работы силовой установки", - сказал губернатор, отвечая на вопрос, есть ли угроза загрязнения акватории.
Сальдо 5 апреля сообщил, что сухогруз типа "Волго-Балт", атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана помощь амбулаторно. Старший помощник капитана погиб, судьба ещё двух человек остается неизвестной.
В Госдуме призвали ограничить доступ Украины к морю
6 апреля, 13:17
 
